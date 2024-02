ROMA-CAGLIARI 4-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma travolge il Cagliari all’Olimpico, calando il poker grazie alla doppietta di Dybala e le reti di Pellegrini e Huijsen.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i sardi nel match valido per la ventitreesima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – Nel primo tempo è bravo a respingere una conclusione insidiosa di Lapadula. Nel secondo tempo assiste al poker giallorosso senza essere mai impegnato.

Karsdorp 6,5 – Soffre un po’ la spinta di Azzi, ma anche il difensore avversario ha la sua bella gatta da pelare per arginare l’olandese, che quando spinge si fa sentire. Positivo.

Mancini 6,5 – Perfettamente a suo agio anche nello schieramento a quattro. Sempre puntuale e preciso nelle chiusure.

Llorente 6 – Marcenaro gli fischia un rigore che non c’era, poi provvidenzialmente cancellato dopo l’intervento del VAR. Nella ripresa De Rossi lo toglie dal campo. Dal 54′ Huijsen 7 – Entra e segna un bel gol. Ha le stimmate del grande difensore, peccato non sia della Roma.

Angelino 7 – Finalmente un terzino mancino che gioca a sinistra. Finalmente un terzino che sa crossare. Mette subito in mostra la qualità del suo piede sinistro. Pennella per Cristante, che coglie il palo. Deve crescere di condizione, ma la sua prima in giallorosso lascia ben sperare. Dal 58′ Kristensen 6,5 – Gioca bene anche nel ruolo di esterno sinistro, facilitato da una partita ormai incanalata a favore dei suoi.

Cristante 7 – Perfetto nel ruolo di intermedio, sa quando affondare e quando mettersi al servizio della squadra. Colpisce un palo con un piattone volante. Nella ripresa spreca un buon pallone in ripartenza, ma vista la sua prestazione va ampiamente perdonato.

Paredes 7 – La squadra gira con velocità, tutti sanno muoversi e coprire gli spazi, e questo facilita il lavoro dell’argentino, bravo sia a tamponare che a far ripartire l’azione. Assist per il gol di Huijsen. Si becca un giallo che poteva evitarsi.

Pellegrini 7,5 – In stato di grazia. Sblocca subito il match con un tocco ravvicinato, poi si esalta giocando tra le linee dei sardi con dinamismo e qualità. Dal 54′ Bove 6,5 – Entra per fare legna in mezzo al campo, e lui risponde presente. Segna un gol su assist di Karsdorp, ma in posizione irregolare.

Dybala 8 – Quando è in queste condizioni è un giocatore sublime. Segna un bel gol, regala giocate da applausi, svaria per tutto il campo e “fa come gli pare”. Il rigore è la ciliegina sulla torta di una serata perfetta. Meritata standing ovation dell’Olimpico. Dal 74′ Baldanzi 6 – Entra a partita chiusa, giusto per prendere confidenza con i suoi nuovi compagni.

Lukaku 6 – A sorpresa non finisce nel tabellino dei marcatori. Mina lo argina con efficacia, ma nonostante questo il belga gioca comunque una partita apprezzabile.

El Shaarawy 6,5 – Giocatore dai due volti: alterna partite dove non si nota mai ad altre come quella di stasera, dove è un pericolo costante. Nella ripresa comincia a calare e De Rossi lo toglie dal campo. Dal 54′ Zalewski 6,5 – Stavolta il suo ingresso in campo è positivo. Vivace, pimpante, deve ritrovare confidenza con un ruolo che ne può esaltare le qualità.

DANIELE DE ROSSI 7 – La Roma, facilitata da un gol arrivato dopo pochi secondi, gioca una partita di grande livello e intensità. I progressi sono evidenti, ora contro l’Inter capiremo di che pasta è fatta questa squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini