RANIERI: “Roma troppo forte stasera, ha giocato veramente bene. De Rossi sarà confermato anche l’anno prossimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei sardi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita.

CLAUDIO RANIERI A DAZN

Come analizza questo risultato pesante?

“La prestazione c’è stata, ma abbiamo preso gol al primo minuto e tutti i piani sono andati all’aria. Dopo il secondo gol abbiamo comunque cercato di fare la nostra partita, ma la Roma si è dimostrata troppo forte. Non siamo stati così determinata come volevamo essere. La Roma ha giocato molto bene e ha fatto girare il pallone velocemente per poi metterci in difficoltà”.

Avete preso 2 gol da calci piazzati nonostante siate una squadra fisica.

“Tutto mi aspettavo tranne questo. Ho giocatori alti e forti, ma gli avversari sono stati più bravi. Nel primo calcio d’angolo dovevamo essere super attenti, ma la palla è rimbalzata e Pellegrini è stato rapido a spingerla in rete”.

Il rendimento in trasferta?

“Dovevamo cercare di far girare a vuoto la Roma, rimanere compatti e fisici, ma non ci siamo riusciti. Ai ragazzi ho detto che ormai devono pensare alla prossima”.

Per quale motivo sei tornato alla difesa a 5?

“Avevo pensato di giocare con il 4-3-1-2, ma la Roma è brava nel cambiare campo e nel trovare gli esterni. Ho scelto la difesa a 5 per stare chiusi dentro e poi ripartire con 2 punte. La Roma è stata molto brava, ci portava da una parte e poi i calciatori trovavano sempre l’uomo in mezzo. Mina ha lottato come un leone centralmente, è un acquisto molto importante”.

Per salvarsi il Cagliari deve fare anche uno step in trasferta?

“Assolutamente, non ci si può crogiolare solamente su quello che si è fatto in casa. Ora c’è la fase calda e fare punti nel girone di ritorno è sempre difficile”.

Come ha trovato De Rossi?

“L’ho trovato bene, mi sembra più riflessivo di quando l’ho incontrato con la Spal, prima era più un giocatore a bordocampo. Stasera era più sereno e calmo”.

Che consigli gli dà?

“Non si danno consigli. Lui conosce l’ambiente. Ha fatto bene ad accettare, sono convinto che farò bene e la Roma gli darà la possibilità di guidarla anche il prossimo anno”.

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT

Schemi saltati dopo il primo gol?

“Salta tutto, si sono dimostrati più forti, complicati. Noi dobbiamo reagire, tirare fuori gli attributi e fare di più”.

Questione di equilibri in campo?

“Di gol così ne abbiamo presi diversi. Gli equilibri sono altre cose, chiaro che poi provi a impensierire un minimo l’avversario ma non ci siamo riusciti troppo”.

Serve un segnale?

“Il segnale si allenano a 1000 allora, Mina lega bene il reparto. Sapevamo che sarebbe stata dura, magari è più dura del previsto perché spesso prendiamo gol per demeriti nostri”.

Adesso partite importantissime.

“Dobbiamo cercare di far punti con Lazio e Napoli anche se sarà difficilissimo, ma serve prendere fiducia. Sappiamo che dobbiamo lottare fino all’ultimo e servono punti”.

Perché non avete rimontato?

“Merito della Roma, noi correvamo a vuoto perché loro ce lo facevano fare. Cambiavano sempre lato, non arrivavamo mai. Complimenti”.

Ha dato un consiglio a De Rossi?

“No, non ho avuto tempo di vederlo. Complimenti, ha preso una squadra forte e la sta facendo giocare bene. Adesso il riscaldamento è finito, vedremo nelle prossime partite, gli auguro il meglio”.