DYBALA: “Grande partita, ci siamo divertiti. De Rossi ha portato entusiasmo. Mourinho? Noi calciatori dobbiamo guardarci dentro”

Quanto ti sei divertito?

“Ci siamo divertiti un po’ tutti, grande partita stasera”.

De Rossi ti ha paragonato a Totti, che effetto ti ha fatto?

“Molto piacere, Totti è stato unico a Roma e in Italia e possono farmi solo piacere le sue parole”.

Cosa vi ha portato De Rossi?

“Sicuramente entusiasmo, lui conosce questa gente meglio di tutti, ci ha caricato tanto. E il fatto di avere settimane lunghe per lavorare è stato uno dei segreti”.

Baldanzi?

“E’ arrivato ora, si vede che è molto umile e con molta voglia di lavorare. Si vede che è un ragazzo con delle qualità”.

Cosa ti senti di dire a Mourinho?

“Le cose che dovevo dirgli gliele ho dette in privato. Non è bello perdere un allenatore, la colpa è di tutti. Nel calcio pagano gli allenatori ma anche noi calciatori dobbiamo guardarci dentro e avere una ragione per quello che è successo”.