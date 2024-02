(LIVE!) ROMA-CAGLIARI: 1-0 (2′ Pellegrini). Il capitano sblocca subito il match!

AS ROMA NEWS – Giallorossi a caccia del filotto all’Olimpico. Questa sera, dopo le vittorie contro Verona e Salernitana, sarà il Cagliari di Ranieri l’avversario da affrontare e provare a battere per tenere un passo da Champions.

La Roma recupera qualche pedina e potrà contare sui nuovi acquisti che hanno rinforzato gli esterni della squadra. Mister De Rossi vuole vedere progressi rispetto alla gara dell’Arechi, e spera in una squadra più brillante e spigliata.

Il Cagliari invece ha la necessità di fare punti per prendere ossigeno e dare smalto a una classifica che si sta facendo pericolante. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto in diretta del match.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

2′ – GOOOOOOOOOOOOL!!! PELLEGRINI!!! Roma subito in vantaggio! Angolo di Dybala, Paredes la spizza di testa, rimpallo in area, il capitano da due passi è lesto a mandarla in rete!!!

0′ – Fischia Marcenaro, al via Roma-Cagliari!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale: esordio a sinistra per Angelino, a centrocampo De Rossi opta per Cristante e Paredes insieme a Pellegrini, con Bove che resta fuori. Nel tridente El Shaarawy con Dybala e Lukaku.

🟨📋🟥 Our starting XI against Cagliari! 🐺 📌 Angelino makes his Roma debut

📌 Paredes returns to the midfield

📌 Lukaku leads the line in attack #ASRoma | #RomaCagliari pic.twitter.com/K9eSB6P1GQ — AS Roma English (@ASRomaEN) February 5, 2024

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obiert, Azzi; Nandez, Prati, Makoumbou; Lapadula, Petagna.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra la Capitale, ma non sono attese precipitazioni. Terreno di gioco non in perfette condizioni dopo l’impegno infrasettimanale dell’Italia del rugby al Sei Nazioni che rischia di aver danneggiato il manto erboso dell’Olimpico. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-CAGLIARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Huijsen, Celik, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi, Joao Costa.

CAGLIARI (5-3-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert, Azzi, Nandez, Prati, Makoumbou, Lapadula, Petagna. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Augello, Hatzidiakos, Wieteska, Di Pardo, Deiola, Gaetano, Viola, Luvumbo, Pavoletti.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

ASSISTENTI: Valeriani-Pagliardini.

IV UFFICIALE: Rapuano.

VAR: Abisso.

ASS. VAR: Aureliano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini