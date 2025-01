HUMMELS: “La Roma ha le qualità per vincere la coppa. Ora pensiamo partita per partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mats Hummels parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Eintracht Francoforte. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Oggi avete giocato bene.

“È vero effettivamente in casa stiamo giocando meglio e fuori un po’ meno. Questa sera siamo riusciti a giocare come volevamo e a superare le difficoltà”.

La chiave di questa sera?

“Penso che l’Eintracht stia giocando un’ottima stagione. Sono molto bravi nella fase offensiva, seppur l’assenza di Marmoush. Per noi era improntate controllare la partita con e senza palla e l’abbiamo fatto per la gran parte del tempo. Siamo stati bravi a fare gol per primi così che loro non potessero giocare in ripartenza”.

Gotze non ha giocato per paure di te.

“Penso che Mario voglia sempre giocare e non è certo la paura che lo contraddistingue. Magari ci saranno altre occasioni per giocare contro, peccato non sia stato oggi. Lui è un ottimo calciatore”.

Quel è l’obiettivo della Roma in questa fase della stagione?

“Stiamo andando meglio, stiamo recuperando in classifica in serie A. Ora abbiamo l’Europa League e la Coppa Italia. Credo nella nostra squadra e dobbiamo pensare una partita alla volta”.

Ieri hai detto che la Roma può vincere la coppa. Oggi?

“Abbiamo le qualità per vincere. Quando giochi, giochi per vincere. Non pensiamo alla finale e giochiamo partita dopo partita”.