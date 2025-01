ROMA-EINTRACHT 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non sbaglia e batte l’Eintracht Francoforte per 2 a 0 all’Olimpico, strappando il pass per il playoff dell’Europa League: decidono i gol, uno peer tempo, di Angelino e Shomurodov.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo stasera allo Stadio Olimpico per affrontare i tedeschi nel match valido per l’ultima giornata della fase uno dell’Europa League:

Svilar 6,5 – Provvidenziale su Larrson, sempre iper-reattivo e attento in ogni situazione.

Mancini 7 – Prima colpisce il palo con un gran stacco aereo, poi pennella un cross per niente banale per il gol di Angelino. Sempre pronto ad accompagnare l’azione giallorossa.

Hummels 6,5 – Si occupa di Ekitike con grande efficacia.

Ndicka 6 – Fa la sua partita, poco appariscente ma piuttosto efficace.

Saelemaekers 6 – Pronti via, si becca subito un giallo. Gioca comunque una partita discreta, lasciando però la scena al suo dirimpettaio a sinistra. Dal 60′ Soulè 6,5 – Gran giocata in occasione del raddoppio giallorosso, ma poi qualche errorino di troppo.

Konè 6,5 – Dà sostanza alla mediana recuperando palloni e cercando anche qualche buono strappo.

Paredes 6,5 – Prima parte di match da protagonista con una serie di lanci e sventagliate da applausi. Dopo un’ora Ranieri preferisce farlo rifiatare. Dal 60′ Cristante 6 – Entra e fa il lavoro richiesto con applicazione.

Angelino 8 – Partita sontuosa fatta di continue discese, un assist sprecato da Dovbyk e un bel gol a stappare il match.

Dybala 6,5 – In buone condizioni fisiche, crea un paio di buone chance ma calcia male una punizione invitante. Sempre nel vivo del gioco, non riesce a trovare però l’ultima stoccata. Dall’80’ Pisilli sv.

Pellegrini 6 – Un po’ troppo leggerino nei contrasti, più efficace quando riesce a evitare il duello fisico con i difensori avversari. Dall’80’ Celik sv.

Dovbyk 4,5 – Primo tempo irritante con una sequela di movimenti sbagliati e una palla gol gettata alle ortiche. Nella ripresa riparte con un paio di buone giocate, ma poi ricasca in errori lampanti. Appena esce dal campo, la Roma raddoppia: sarà un caso? Dal 67′ Shomurodov 7 – Entra e segna, facendo in pochi secondi quello che Artem non era riuscito in oltre un’ora di partita. Ora cosa farà la Roma con lui?

CLAUDIO RANIERI 7 – Non sbaglia il match della verità, quello che permette ai giallorossi di guadagnarsi un non impossibile playoff nei sedicesimi di finale. Decide saggiamente di giocarsela con i migliori, poi procede a sapienti rotazioni in vista dell’impegno di domenica.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini