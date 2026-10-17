I CONVOCATI | Roma-Genoa, la lista di Gasperini: aggregati quattro Primavera

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Genoa, gara valida per la settima giornata di Serie A. Le tante assenze costringono il tecnico giallorosso ad allargare il gruppo e spicca infatti la presenza di diversi ragazzi della Primavera. Sono stati convocati Di Nunzio, Arena, Paratici e Camara, pronti a dare una mano alla prima squadra in una serata nella quale la Roma avrà rotazioni particolarmente ridotte.

Una convocazione che conferma quanto anticipato dallo stesso Gasperini alla vigilia, quando aveva aperto alla possibilità di ricorrere anche ai giovani del vivaio. Arena rappresenta inoltre un’alternativa naturale nel ruolo di centravanti alle spalle di Castro, mentre la presenza degli altri Primavera testimonia l’emergenza con cui la Roma arriva alla sfida contro il Genoa. La linea verde, stavolta, non è soltanto una scelta di prospettiva ma una necessità immediata.

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.

Attaccanti: Castro, Soulé, Arena, Paratici, Camara.

FONTE: AS Roma