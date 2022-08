I Fab Four non si toccano: Mou toglie Zaniolo dal mercato

AS ROMA NEWS – Tutti pazzi per i Fab Four. Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham hanno dato spettacolo anche contro lo Shakhtar, ed è molto probabile che Mou li confermi dal primo minuto anche domenica prossima, quando la Roma inizierà il suo campionato a Salerno.

I Fantastici Quattro, altro nome con cui sono stati ribattezzati gli attaccanti giallorossi, sono intoccabili per Mourinho. Anche e soprattutto Nicolò Zaniolo, l’uomo al centro delle voci di mercato di questa seconda parte di mercato.

Se prima era la Juventus a corteggiare l’attaccante giallorosso, ora è il Tottenham di Conte a essere disposto a fare sul serio per portarlo a Londra. Tanto da arrivare a offrire, contropartite comprese, i 50 milioni di euro che la Roma chiedeva alla Juve per Nicolò.

Ma ora le cose sembrano essere cambiate parecchio rispetto all’inizio di luglio. Mourinho è rimasto impressionato dal lavoro svolto da Zaniolo in questa pre-stagione. Il 22 è stato spesso uno dei migliori in campo nelle amichevoli estive, dimostrando di essere pienamente al centro del progetto ideato e condotto dallo Special One.

E ora Mou non vuole assolutamente che Zaniolo vada via. Un pensiero condiviso dal giocatore, che vuole restare. Il Tottenham è pronto a rifarsi avanti nei prossimi giorni con una proposta migliorata, senza contropartite tecniche. La Roma a certe cifre un pensierino lo farebbe, ma non ha intenzione di scontentare l’allenatore a pochi giorni dalla fine del mercato.

Anche i tifosi mal digerirebbero una cessione di Zaniolo, beniamino indiscusso del popolo romanista specie dopo la vittoria di Tirana. E i Friedkin sono molto attenti a questo aspetto. Per il Tottenham e per Conte, che a differenza della Juve sono disposti a spendere pur di avere il giallorosso, sarà durissima.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini