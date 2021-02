I fratelli Inzaghi uniti contro la Roma: “I giallorossi si fermano così…”

AS ROMA NOTIZIE – Trappola Benevento per la Roma. La neopromossa guidata da Filippo Inzaghi è una squadra insidiosa. Sembrava destinata a un veloce ritorno in serie B, e invece si è dimostrata, insieme allo Spezia di Italiano, la più temibile tra le piccole.

Filippo Inzaghi ha dato un’impronta ben riconoscibile e moderna alla squadra, che ama far partire l’azione dal basso e che fa della verticalizzazione improvvisa la sua arma più letale in attacco. Ma contro la Roma vedremo sicuramente degli accorgimenti tattici per contrastare la potenza offensiva dei giallorossi.

Chi farà il tifo per il Benevento e sarà prodigo di consigli sarà di sicuro suo fratello Simone Inzaghi. Il fratello di Filippo quest’anno ha già avuto modo di affrontare la Roma battendola nettamente nel derby di andata. Conosce quindi molto bene pregi e difetti dei giallorossi, e darà suggerimenti preziosi al fratello nella speranza che possa fermare i ragazzi di Fonseca, facendogli un bel regalo nella lotta Champions.

