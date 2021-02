Roma, occhio ai diffidati: Veretout e Villar a rischio per il Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se l’emergenza difesa potrebbe proseguire ancora per qualche giorno, fino a ridosso della sfida contro il Milan, la Roma deve stare attenta a non creare anche un allarme centrocampo in vista della partita contro i rossoneri.

Stasera infatti la squadra affronterà il Benevento con due giocatori chiave sotto diffida: si tratta di Jordan Veretout e Gonzalo Villar, i due centrocampisti titolari che giocheranno contro i sanniti e che, con un giallo, sarebbero costretti a saltare la partita chiave contro il Milan. A rischio anche Bruno Peres.

L’elenco dei diffidati in casa Roma sarebbe molto più lungo, ma gli altri giocatori a rischio squalifica stasera non ci saranno: Kumbulla, Cristante e Ibanez infatti saranno costretti allo stop per problemi fisici. Contro i rossoneri Fonseca dovrebbe recuperare sia l’ex Verona che il centrocampista azzurro. Più difficile invece riavere a disposizione il brasiliano.

Giallorossi.net – G. Pinoli