Fonseca va all’attacco col dilemma Spinazzola

AS ROMA NEWS – Nonostante i noti problemi che la Roma ha in difesa, Paulo Fonseca non rinuncerà alla solita gara all’attacco oggi contro il Benevento. La vocazione offensiva nel dna dei giallorossi si rivedrà anche stasera sul campo dei sanniti, nonostante l’assenza di quasi tutta la difesa titolare.

C’è però da sciogliere però un dubbio di formazione che può cambiare il volto della squadra ed è interamente legato a Leonardo Spinazzola: il terzino verrà arretrato sulla linea dei tre centrali con l’inserimento di Fazio, oppure verrà mantenuto più largo, con il compito di affondare nella retroguardia dei campani, spostando Mancini a sinistra con Karsdorp arretrato in difesa?

Il particolare non è di poco conto. Nei momenti di emergenza, Fonseca ha deciso di arretrare Spinazzola nel ruolo di centrale di sinistra. Lo aveva già fatto in campionato, e lo ha ripetuto giovedì scorso contro il Braga. Ma in coppa non aveva a disposizione Fazio e Juan Jesus. Cosa farà oggi il portoghese? Rinunciare alla spinta propulsiva di Spinazzola a sinistra significa togliere un’arma dalla potenza devastante alla manovra offensiva della squadra.

La sensazione è che Fonseca non voglia rivoluzionare troppo la difesa, e uno schieramento a tre formato da Karsdorp, Fazio e Mancini probabilmente darebbe meno garanzie di quello formato con Spinazzola. Un bel dilemma che verrà risolto solo a ridosso del match.

Giallorossi.net – F. Turacciolo