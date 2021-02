BENEVENTO-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – L’emergenza difesa costringe Fonseca a puntare su alcuni giocatori finiti nel dimenticatoio e spesso fuori dall’elenco dei convocati: Fazio e Juan Jesus tornano protagonisti nella Roma che domani sarà di scena sul campo del Benevento.

L’argentino però appare al momento il grande favorito a partire titolare nel ruolo di centrale difensivo, con Mancini e Spinazzola a completare la linea difensiva. Sulle fasce dunque agiranno Karsdorp e Bruno Peres, di nuovo costretto ad agire da terzino sinistro vista l’assenza di Calafiori.

A centrocampo ritorna Villar dal primo minuto, mentre Veretout non avrà tempo per riposare. Sulla trequarti rientra Pellegrini che farà coppia con Mkhitaryan, mentre in attacco il ballottaggio Dzeko-Mayoral vede lo spagnolo leggermente in vantaggio.

Queste dunque le probabili formazioni di Benevento-Roma, gara che si giocherà domenica 21 febbraio alle ore 20:45, diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now TV:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Ionita, Caprari, Lapadula.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Fazio, Spinazzola, Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

Giallorossi.net – A. Fiorini