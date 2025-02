I Friedkin: “La Roma fa parte della nostra famiglia. I nuovi acquisti dimostrano l’impegno a offrire un calcio di livello mondiale”

AS ROMA NEWS – Con un messaggio sui social i Friedkin tornano a farsi sentire. La famiglia texana, proprietaria della Roma, celebra con un certo ritardo i nuovi acquisti operati dal club giallorosso nel corso del mercato invernale. “Siamo felici di annunciare l’arrivo di cinque nuovi giocatori che vanno a rinforzare la rosa della Roma“, scrive il profilo del Friedkin Group su Instagram.

“L’AS Roma fa parte della famiglia Friedkin e questi acquisti dimostrano il nostro impegno per offrire un calcio di livello mondiale!“, conclude il messaggio dei texani nati in California. Alla didascalia vengono accompagnate le foto di Victor Nelsson, Pierluigi Gollini, Devyne Rensch, Lucas Gourna-Douath e Anass Salah-Eddine, i giocatori acquistati da Ghisolfi nella passata sessione di calciomercato.

