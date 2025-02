AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di martedì 18 febbraio 2025.

Ore 15:35 – TREVISANI DIFENDE RANIERI E ATTACCA MOU – “Claudio (Ranieri, ndr) non è Mourinho che piange ogni tre minuti, non è un buffone. Era arrabbiato perché sembrava un arbitraggio dove le partite non hanno mai un fischio giusto. L’arbitro è scarsissimo da sempre“. Lo ha detto il giornalista Riccardo Trevisani nel corso del podcast “Fontana di Trevi”.

Ore 15:20 – DYBALA E RENSCH IN GRUPPO – Ripresa degli allenamenti a Trigoria in vista di Roma-Porto. Buone notizie dall’infermeria: Dybala e Rensch sono tornati in gruppo. Ok anche Hummels. LEGGI TUTTE LE ULTIME DA TRIGORIA

Ore 13:15 – ROSELLA SENSI: “MAI PENSATO DI VENDERE TOTTI” – Rosella Sensi replica a Moratti: “Sorpresa e delusa dalle sue parole. Mio padre non ha mai pensato di vendere Totti, chiedete a Florentino Perez…”. LEGGI TUTTE LE PAROLE DI ROSELLA SENSI

Ore 11:50 – MORATTI: “LA ROMA INDEBITATA ARRIVO’ AD OFFRIRMI TOTTI” – L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti rivela nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: “L’allora proprietà della Roma era piena di debiti, il presidente arrivò a offrirmi Totti. Piangendo…“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:20 – ROMA-PORTO, ARBITRA LETEXIER – Sarà il fischietto francese Letexier ad arbitrare Roma-Porto di giovedì prossimo. Al VAR il connazionale Delajod. LEGGI LA DESIGNAZIONE COMPLETA E I PRECEDENTI

Ore 9:30 – PESANTE KO PER IL SUNDERLAND DI LE FEE – Enzo Le Fee ha giocato titolare nel Sunderland, ma nonostante una buona partita non è riuscito a evitare una pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Leeds: i padroni di casa si sono imposti in rimonta per 2 a 1. Ora il distacco dal secondo posto è di ben otto punti: il Sunderland dovrà puntare e sperare nei playoff.

Ore 9:00 – MANNINI VICINO AL RINNOVO – Mattia Mannini, giovane centrocampista della Primavera, è molto vicino al rinnovo con la Roma. Saluteranno a fine stagione invece Marin, Levak, Golic, Misitano e Romano. Lo scrive La Repubblica.

Ore 8:45 – ADESIVO ANTISEMITA NELLA CURVA ROMANISTA – L’esodo dei romanisti a Parma è stato macchiato da uno sticker antisemita attaccato alla vetrata dello stadio Tardini: l’adesivo raffigurava la stella di David vicino allo stemma della Lazio con sotto la scritta ‘peggior nemico’. Sono in corso gli accertamenti da parte della Digos per riuscire ad individuare i responsabili. Lo scrive oggi Il Messaggero.

Ore 7:30 – TIFOSI PORTO, PAURA PER IL GEMELLAGGIO CON LA LAZIO – Allerta massima all’Olimpico per la partita di giovedì sera: i tifosi del Porto sono gemellati con quelli della Lazio e questo rende a rischio l’ordine pubblico. Nella sfida di Champions League del 2019 tra Roma e Porto nel settore ospiti dell’Olimpico spuntarono sciarpe laziali, una bandiera con la scritta “Forza Lazio” e persino una maglia di Paolo Di Canio. Le forze dell’ordine hanno predisposto un piano sicurezza dettagliato. Lo riferisce La Repubblica.

IN AGGIORNAMENTO…