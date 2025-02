ROMA-PORTO: arbitra il francese Letexier

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sarà l’arbitro francese François Letexier a dirigere il ritorno del play off di Europa League Roma–Porto, in programma giovedì alle 18:45 allo stadio Olimpico. Ad assistere il fischietto transalpino ci saranno Mugnier e Rahmouni. Il IV uomo sarà invece Vernice, mentre il VAR sarà invece presidiato da Delajod.

La Roma e Letexier hanno incrociato i propri cammini in tre precedenti, entrambe nella stagione scorsa in Europa League: il netto successo ottenuto contro il Brighton all’Olimpico negli ottavi di finale (4-0), e le sconfitte con lo Slavia Praga e Bayer Leverkusen, entrambe finite 2-0 per gli avversari.