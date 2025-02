Mercato ok, i nuovi convincono: Ghisolfi guadagna punti dopo il flop estivo

NOTIZIE AS ROMA – Sembrava essere prossimo all’addio dopo una sola (deludente) sessione di mercato, e invece Florent Ghisolfi è ancora lì, saldamente al suo posto al fianco di Claudio Ranieri. Il ds ha diretto in prima linea il calciomercato invernale, riuscendo a piazzare diversi calciatori (molti dei quali presi in estate) e a farne entrare di nuovi.

Per adesso le operazioni in entrata del ds sembrano convincere: Salah-Eddine ha ben figurato a Parma nonostante il gol fallito, dimostrandosi un’interessante alternativa allo spagnolo Angelino. Il terzino olandese ha buon piede e bella gamba, e in questi mesi può svolgere un’importante apprendistato in vista della prossima stagione. Su di lui la Roma ha investito per il futuro: l’ex Twente è arrivato a Trigoria a titolo definitivo in un’operazione da circa 8 milioni di euro.

Convincente anche il giovane Gourna-Douath, che ha dimostrato forza fisica e buona visione di gioco, ma anche un’eccessiva irruenza da affinare: a centrocampo può far rifiatare i titolarissimi. Nell’ottica futura di Ghisolfi, il francese sostituirà Cristante nella squadra del prossimo anno, ma per riscattarlo serviranno 20 milioni, cifra non indifferente. Altalenante Rensch, che però è servito a dare una scossa al dormiente Celik. Ok Nelsson, apparso molto determinato e concreto nelle prime apparizioni in giallorosso.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport