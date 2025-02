Roma, col Porto riecco i big. Europa League da 40 milioni

AS ROMA NEWS – Una media da scudetto e l’Europa da non farsi sfuggire. La Roma di Ranieri si gode il nono risultato utile di fila in campionato che la porta ad essere la squadra con più punti nelle ultime 9 giornate (21, come il Napoli capolista) e con una difesa tornata fortino, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). Ora però, dopo il pari dell’andata, arriva il Porto e una sfida che può portare i giallorossi agli ottavi di Europa League. Ma non c’è solo il prestigio in ballo giovedì all’Olimpico.

Finora la Roma ha incassato 6,41 milioni di bonus Uefa, a cui aggiungere la quota parte di ranking e market pool. Arrivare fino alla fine del torneo vorrebbe dire aggiungere 21,4 milioni di premi. A questi bisogna poi sommare 5 incassi top. Oltre all’aumento della quota legata proprio a ranking e market pool, per un potenziale ulteriore incasso di 40 milioni. Senza contare che la vittoria della coppa qualificherebbe la Roma in Champions.

Lo sa bene Ranieri che ha tenuto a riposo molti titolari domenica a Parma. Contro il Porto torneranno nell’undici iniziale Dybala, Hummels, Angelino e Dovbyk. Sale, intanto, la tensione in città. Gli ultras del Porto, infatti, sono gemellati con quelli laziali.

Fonte: Leggo