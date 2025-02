La rivelazione di Moratti: “La vecchia proprietà della Roma era strapiena di debiti. Il presidente arrivò ad offrirmi Totti piangendo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “L’allora proprietà della Roma era piena di debiti, strapiena di debiti…Il presidente era così disperato che arrivò a offrirmi Totti. Piangendo…“. La clamorosa rivelazione arriva da Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, in una intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera.

L’ex patron nerazzurro aggiunge: “Poi forse Totti avrebbe comunque scelto di restare a Roma, ma anche in quel caso lasciammo stare noi dell’Inter. Cose di calcio, cose di sentimenti…”.

Fonte: Corriere della Sera