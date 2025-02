“ON AIR!” – BERNABAI: “L’allenatore ideale per questa Roma è Mancini”, ROSSI: “Hummels? Ranieri sta coprendo situazioni particolari”, CORSI: “Soulè ha più prospettiva di Baldanzi”, CASANO: “Rensch? Mi sento più tutelato da Celik”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “A me il video di Hummels che si allena in una palestra dell’Eur mi ha preoccupato… Ranieri ultimamente è apparso più nervoso, e la storia della vacanza a Paredes e Hummels aveva fatto storcere il naso a più di qualche tifoso. Il sospetto che non ce la stesse raccontando giusta c’era un po’ venuto. Il fatto che Hummels non abbiano giocato a Oporto ha fatto aumentare i dubbi, e il nervosismo di Ranieri è cresciuto in quel post partita… La verità è che lui sta coprendo tutta una serie di situazioni di spogliatoio, individuali di calciatori, di disorganizzazione della società…lui aveva capito certe cose, ma non pensava fino a questo punto…Hummels e Paredes non li manda in vacanza, ma erano due situazioni individuali molto particolari: l’argentino aveva trattato col Boca, poi la cosa non è andata a buon fine, e probabilmente Ranieri aveva colto un profondo senso di rammarico del giocatore…Su Hummels non parlo di cose private…l’ex moglie ha rilasciato un’intervista toccante della sua depressione, e c’è di mezzo un figlio piccolo, e capisco sia una situazione che non lo lascia tranquillo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sarri è un tecnico che vuole la rosa costruita in un certo modo, e alla Roma gli mancherebbero un paio di ruoli. Ranieri? Non possiamo ripartire con un progetto con lui come allenatore, e lo dico anche per lui… L’arbitro di Roma-Porto? Con Letexier, uno degli arbitri top, Rosetti ha fatto un’ammissione di colpevolezza…io non mi sento garantito… La reazione di Ranieri dopo Porto-Roma l’ho trovata esagerata, l’arbitraggio di Stieler è stato insufficiente, quasi indecente, ma ne ricordo almeno altri dieci peggiori di quello…Il sospetto che quella reazione sia strategica c’è…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “L’allenatore più adatto a prendere in mano questi giocatori? Io penso che Roberto Mancini sarebbe il tecnico ideale, non ha una visione talebana e ha una conoscenza, non si fa scrupolo a lanciare i giovani…Il mio preferito sarebbe Allegri, ma lui senza un progetto chiaro non ci viene a Roma. Sarri no, mi sembra una soluzione estrema… Questa è una città dove di natura siamo estremi: io inviterei alla misura. Soulè fino a qualche giorno fa veniva paragonato a Iturbe, domenica addirittura ho sentito parlare di Maradona…questo deve farci riflettere. Si passa da un eccesso all’altro…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Rensch titolare contro il Porto? Per me non è pronto per tenere lo spessore di una partita così importante. Giovedì ci giochiamo la vita. A oggi sarei più rassicurato da Celik. A me fra l’altro sto Rensch non è che mi abbia fatto questa impressione, non è che mi ha lasciato l’idea di essere un titolare inamovibile…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Porto? La Roma in casa è un’altra squadra, non scherziamo proprio… Soulè? Come mobilità, come si muove, mi sembra più giocatore Baldanzi. Ma come prospetto vedo più Soulè. Baldanzi ha belle intuizioni, ma è piccolo fisicamente. Soulè ha fatto molto meno, ma credo che sia un giocatore con più prospettive di Baldanzi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Nessun deferimento per Ranieri dopo le sue dichiarazioni a Oporto: questo secondo me certifica ancora di più la malafede, perchè se io dico una cosa gravissima e non mi succede niente, certifica la malafede…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Letexier per Roma-Porto? Quando ti mandano i migliori arbitri bisogna capire se sono sono i migliori in senso assoluto, o se sono i migliori della Uefa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per sostituire Saelemaekers contro il Porto il giocatore più adatto è El Shaarawy, ma voi vi sorprendereste se giocasse Soulè da quella parte? Quando l’ho visto in quella posizione sia contro l’Eintracht che contro il Parma, non mi è dispiaciuto. Mi sorprenderebbe se Ranieri non sfruttasse il momento di fiducia dell’argentino. Ma se recupera Rensch, penso che giocherà lui a destra. Celik? Secondo me Ranieri lo vede più come terzo centrale. Hummels? Non sono così sicuro che giocherà, il mister è un furbacchione nelle dichiarazioni…Se il tedesco non dovesse giocare diventerebbe un tema, perchè allora è evidentemente fuori forma…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Se la Roma dovesse mantenere questo ritmo, andrebbe in carrozza in Europa il prossimo anno… Un azzardo far giocare questo Hummels contro il Porto? Ha talmente tanto calcio alle spalle che non mi sembra un problema. Ma se è vero che all’andata non ha giocato perchè aveva di fronte un centravanti veloce, allora non dovrebbe giocare nemmeno al ritorno. O Ranieri ci ha raccontato una bugia all’andata, oppure Hummels giovedì non gioca…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Esonerare De Rossi non è stato solo un errore, ma è stato qualcosa di indegno. Perchè in quel momento lui era il futuro della Roma, era calato nella realtà romanista, conosceva perfettamente il suo lavoro, era amato dai giocatori che davano il 100% per lui…De Rossi ha avuto la colpa di perdere la partita con l’Empoli, partita giocata male, ma da una Roma in costruzione. E’ stato come dare l’ergastolo a uno che pesta per sbaglio la coda a un cane per strada. E questa cosa resta indelebile non solo nella stagione della Roma, ma nella storia della Roma. E’ stata una cosa consigliata a Friedkin, qualcuno lo ha indotto nell’errore mortale, e questo rischia di essere letale per la storia della Roma: se l’anno prossimo non giochi l’Europa è una macchia gravissima, non era mai successo nella storia della Roma moderna, e ti impedirà di fare mercato e di decollare nelle prossime stagioni…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il passaggio agli ottavi di finale dell’Europa League ti regalerebbe più di 10 milioni di euro, ti regalerebbe prospettive diverse…Io penso che la Roma abbia le possibilità di andare avanti, anche perchè il Porto è una squadra modesta, non è il Porto a cui siamo abituati. Spero che la Roma possa regalarci una bella serata… Il derby? Non è più come prima…ma a Salah-Eddine cosa gliene frega del derby…la tensione ce la può avere Pellegrini o Romagnoli, ma non è come prima, non c’è più questo pathos…Giannini non parlava una settimana prima del derby…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Giovedì devi affrontare la partita con la testa giusta, Ranieri ha fatto un gran lavoro e la partita è alla portata. Poi al turno successivo trovi o il derby o il Bilbao, una delle prime squadre in Spagna. Ci sono tutte le premesse per vedere una buona partita e una Roma all’altezza della situazione…Sarà importante recuperare tutti e avere meno difficoltà sotto porta, perché le ultime partite le hai vinte meritatamente ma grazie a degli episodi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Se farebbe bene o male un derby in Europa League? E’ ovvio che i giocatori vorrebbero evitarlo. Sono preoccupato? No…se dovessi giocarlo io, sarei preoccupato, ma io devo solo commentarlo e allora possono giocarne pure uno a domenica…La sconfitta nel derby ti condiziona, noi a Roma ci basiamo molto sul derby, si fatica a mantenere una tranquillità, almeno questo è quello che succedeva a noi…”

Redazione Giallorossi.net