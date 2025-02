ULTIME DA TRIGORIA – Dybala e Rensch in gruppo. Domani Ranieri in conferenza

AS ROMA NEWS – Dopo il giorno di pausa concesso da mister Ranieri all’indomani della vittoria di Parma in campionato, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la gara di ritorno del playoff di Europa League contro il Porto.

Ottime notizie dall’infermeria giallorossa: sia Paulo Dybala che Devyne Rensch sono tornati ad allenarsi in gruppo. Entrambi dunque hanno recuperato dai rispettivi piccoli acciacchi e saranno a disposizione del tecnico per la partita di giovedì sera. Ok anche Mats Hummels, regolarmente in campo.

Domani alle 11 è previsto l’allenamento di rifinitura, poi alle 13 mister Claudio Ranieri incontrerà i giornalisti a Trigoria per la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di coppa contro i portoghesi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini