I Friedkin producono Scorsese, De Niro e Di Caprio nel nuovo film “Killers of the Flowers Moon”

NOTIZIE AS ROMA – Dan e Ryan Friedkin saranno i produttori del prossimo attesissimo film di Martin Scorsese, che si intitolerà “Killers of the Flowers Moon”.

Il cast è di primo livello con attori come Robert De Niro e Leonardo Di Caprio, che spesso hanno lavorato insieme al famoso regista in altre pellicole di successo come “Toro scatenato“, “Taxi Driver“, “Shutter Island” o “The Wolf of Wall Street“, solo per citarne alcuni.

L’ultimo lavoro di Scorsese, prodotto dalla Imperative Entertainment di Friedkin, racconta una serie di crimini brutali ai danni di alcuni membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi.

Fonte: Gazzetta dello Sport