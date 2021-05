Mou davanti alla tv: contro l’Inter c’è una Roma sotto esame

AS ROMA NEWS – La Roma torna in campo questa sera a San Siro per affrontare l’Inter già campione d’Italia. I giallorossi vogliono fare bella figura e cercare di mantenere la settima piazza in campionato. Ma soprattutto sperano di impressionare Mourinho, il nuovo allenatore, che guarderà la partita da Londra.

Ogni partita ormai è un esame. Sono tanti i giocatori, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) a essere sotto osservazione. Il primo in questa lista è Dzeko che vuole dimostrare che può essere il centravanti della prossima stagione. Il bomber sente di aver avuto attenuanti ed è convinto che con un allenatore di carattere e personalità possa tornare ad avere quelle motivazioni massimali del passato.

L’altro osservato speciale è Mkhitaryan che deve dimostrare qualcosa sulla fame, la voglia e la motivazione. Ci fu qualche scintilla tra di loro e per questo Micki vuole essere sicuro che il tecnico abbia cambiato idea sul suo conto. Stessa cosa per Pedro che sembra aver riguadagnato smalto e fantasia.

Sono anche altri giocatori che devono convincete Mourinho ad iniziare dal giovane Darboe che partirà titolare anche questa sera. Il gambiano ha recuperato e Fonseca ha deciso di far giocare lui e non Villar, ormai finito fuori dai radar. Nel Primavera Mou vede tante qualità, la sfida è convincerlo che può far parte del progetto. Cristante, poi, è tornato a giocare a centrocampo ed è lì che vuole far vedere le sue qualità. Esattamente come Karsdorp che vuole allontanare le voci su eventuali nuovi terzini.

Fonte: Gazzetta dello Sport