De Carolis (Corsera): “Icardi tornerebbe in Italia solo per Roma e Juventus. Con Mourinho sarebbe un grande colpo”

AS ROMA NEWS – Con l’arrivo di Josè Mourinho alla Roma si scatenano anche le voci di calciomercato, specialmente per quanto riguarda il prossimo centravanti che il portoghese vorrebbe portare nella sua squadra.

Un colpo top, si vocifera. Tanti i nomi in ballo, a cui si aggiunge anche quello di Mauro Icardi, centravanti che di gol se ne intende, e che potrebbe lasciarsi davvero tentare dal ritorno in Italia. Sponda giallorossa.

Lo racconta oggi il giornalista Guido De Carolis, firma del Corriere della Sera, ospite dei microfoni di Tele Radio Stereo. “Icardi tornerebbe in Italia soltanto per la Roma o per la Juventus“, le sue parole.

“In Francia guadagna circa 10 milioni di euro. Maurito nella squadra di Mourinho sarebbe un grande colpo, sia per il club giallorosso che per tutta la Serie A. La Roma sarebbe il suo habitat naturale“, ha concluso il giornalista all’emittente radiofonica.

Fonte: Tele Radio Stereo