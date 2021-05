MOURINHO: “Quando prendo decisioni importanti mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni al broker finanziario XTB, di cui l’allenatore è partner. Queste le parole del nuovo tecnico giallorosso.

“Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la ‘tattica’ migliore perché è impossibile prendere decisioni senza conoscere tutti i dettagli e prendere tempo per capirli.”

“Non ho mai lasciato che il rumore esterno influisse sulle mie decisioni. La pressione è sempre presente nel calcio, quindi ci concentriamo sulle basi e sulla nostra preparazione e manteniamo l’ambiente divertente ma impegnato e professionale.”

“Per me ogni partita ha una pressione particolare, perché significano tutte cose diverse. C’è pressione con un derby, una semifinale per arrivare in finale, una finale per vincere il trofeo e tre punti per salire in classifica e non perdere la tua posizione”.