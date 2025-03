I Friedkin scrivono alla Uefa: inviata la lettera di protesta dopo i fatti di Oporto

NOTIZIE AS ROMA – La lettera di protesta promessa dai proprietari dell’AS Roma, Dan e Ryan Friedkin, è stata inviata all’Uefa dopo l’arbitraggio contestato nella gara di Oporto. Il contenuto è stato improntato più alla diplomazia che allo sdegno, un approccio ritenuto necessario nei confronti dell’organo calcistico europeo e del presidente della Commissione arbitri, Roberto Rosetti. Lo scrive l’edizione odierna de Il Romanista.

Nonostante l’iniziativa, le sanzioni restano: multa da 20.000 euro per Claudio Ranieri, penalità per la squadra e la chiusura parziale della Curva Nord dopo gli episodi contro l’Eintracht. Ranieri, con la sua classe ed esperienza, ha scelto di non far salutare l’arbitro ai suoi giocatori, un gesto forte in risposta a decisioni ritenute penalizzanti.

Dopo mesi di silenzio, la Roma alza la voce. L’eco di Budapest è ancora vivo nei tifosi, un’ingiustizia mai dimenticata. La lettera inviata non deve restare un atto isolato, ma segnare un cambiamento: maggiore attenzione e determinazione nel farsi rispettare. Il passato non si cancella, ma il futuro può essere scritto diversamente.

Fonte: Il Romanista