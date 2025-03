“ON AIR!” – MATTIOLI: “Konè è distratto da un’offerta di una squadra top”, PETRUZZI: “Se la Roma supera il Bilbao diventa la favorita”, MAINI: “Tra Ranieri e Hummels deve essere successo qualcosa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quella di domani è una sorta di finale anticipata. La sfida è più importante per la Roma, perchè il Bilbao deve giocarsi il quarto posto in Liga. Se domani dovesse giocare Celik e non Hummels sarebbe un tema, perchè allora il monumento qua è diventato Celik…E’ evidente che in questi giorni qualcosa è cambiato. Se Celik è meglio di Mancini e Hummels, l’anno prossimo dobbiamo comprare tre difensori centrali: due titolari e una riserva…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Hummels o Celik? Se Ranieri pensa che Celik sta così bene da meritarsi una maglia da titolare, deve uscire Mancini, non Hummels…perchè sono due ruoli diversi e nel ruolo di centrale è meglio Hummels di Mancini. Pellegrini non lo farei giocare nè domani né mai, visto il suo stato attuale. Se Ranieri lo mette, probabilmente, è perchè un giocatore che, come nel derby, se imbrocca la giornata giusta ti può far vincere la partita…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se la Roma batte l’Athletic Bilbao diventa la favorita numero uno alla vittoria dell’Europa League. L’Athletic è una squadra che non perde mai e Valverde è molto bravo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non credo che Hummels possa giocare domani…se Ranieri non lo fa giocare, un problema c’è. Se ci fosse stato il gommista (Juric, ndr) era un conto, ma Ranieri è un allenatore vero…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Hummels è un giocatore di grande esperienza, e in una partita così lo vedo in campo…io fino a quando non escono le formazioni ufficiali mi tengo il dubbio…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io per la partita di domani non scarto l’ipotesi El Shaarawy con Dybala e Dovbyk, per me la Roma deve giocare una partita aggressiva fin dall’inizio, è una partita che va vinta. Devi dare un messaggio di forza in vista del ritorno, e avere un giocatore di estro, un’arma tecnica in più come il Faraone ti aiuterebbe a fare quel tipo di partita. Sarà importante l’approccio iniziale alla partita, dobbiamo far capire al Bilbao che siamo più forti. E che se vogliono qualificarsi, devono andarsela a prendere nella partita di ritorno…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma secondo me ha qualcosa in più a livello di qualità. Il Bilbao è una squadra che funziona, non perdeva da ottobre in campionato, e poi la finale in casa è sicuramente una motivazione in più. L’assenza di Paredes è pesante, e la Roma deve stare attenta ai diffidati in difesa, che sono Hummels e Celik oltre Baldanzi. Ma la Roma ha quell’esperienza che pesa in partite come queste. Ma voi ci credete che Sancet è recuperato? Secondo me non è al 100%: o hanno dato un bollettino medico finto oppure la mossa di convocarlo è strategica…Al di là di Nico Williams, Sancet è senza dubbio il giocatore migliore che hanno, un trequartista che segna come una punta…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Le parole di Hummels in quel post? Glielo chiederò a Ranieri in conferenza stampa. E’ una situazione che si sta ripetendo, i post sono simili a quando non giocava con Juric. Prima quando era titolare questa modalità era sparita, ora è tornata e non sai dare una lettura di queste cose. Per questo mi auguro che Ranieri possa darci una risposta… Per me giocare su questo filo è una cosa che non mi piaceva prima e non mi piace neanche adesso…”

Jimmy Maini (Radio Manà Manà Sport): “Tra Ranieri e Hummels può essere successo qualcosa. Ranieri lo aveva definito un monumento, poi improvvisamente le cose sono cambiate. Quando il mister decise di dare i giorni di vacanza a lui e Paredes, l’argentino è tornato subito in campo, mentre il tedesco è sparito dai radar. Io credo che sia successo qualcosa, che si siano detti qualcosa. Forse Ranieri ha capito che con la testa il tedesco non era centratissimo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Kristovic nel mirino della Roma? E’ un ottimo giocatore, fortissimo di testa, vede la porta e ha un buon feeling col gol. Può essere un profilo da Roma, la società deve difendere l’investimento di Dovbyk, non puoi prendere Guirassy…io un altro anno con Dovbyk titolare lo farei, ma al contempo devi affiancargli un altro centravanti emergente, che sia più forte di Shomurodov. Io penso anche agli Esposito di Spezia e Empoli, che so essere pure della Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Hai davanti una squadra forte e non puoi commettere errori. Succede spesso il momento in cui sbagli qualcosa e rischi. Il Bilbao è una squadra pericolosa, non forzerei troppo la mano…a centrocampo non puoi ballare altrimenti ne risente l’assetto, col Como i tre dietro hanno fatto fatica. Valverde è un vecchio mestierante che legge molto bene le partite…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Mi fido sempre delle scelte di Ranieri, poi nessuno è infallibile e quando abbiamo dei dubbi nel primo tempo poi lui cambia sempre quelli che sono poco adatti. Ci sono giocatori fondamentali che non sono loro in questo periodo, soprattutto Konè: lui deve fare i conti con delle sirene che arrivano Oltralpe, e se una società importante ti fa un’offerta importante, qualche pensiero in testa te lo mette e questa non è una buona cosa… Se giocherà Celik e non Hummels il danno è relativo, il turco è un calciatore affidabilissimo. Dubbio Pellegrini-Pisilli? Conoscendo Ranieri, dico che giocherà Pellegrini. La Roma ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il passaggio del turno…”

