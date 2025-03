Cambia l’orario di Roma-Cagliari: il calcio d’inizio slitta alle 16

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la Lega Serie A ha comunicato di aver disposto lo slittamento di orario di inizio di Roma-Cagliari, gara in programma domenica 16 marzo prevista originariamente per le ore 15.

La Serie A ha accolto la richiesta della Prefettura di Roma di cambiare l’orario della partita per evitare concomitanza della gara con la Maratona di Roma, in programma la stessa domenica: il fischio d’inizio del match dunque sarà alle 16.