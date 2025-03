ULTIME DA TRIGORIA – Celik recuperato, è in gruppo. Col Bilbao rebus in difesa e sulla trequarti

AS ROMA NEWS – Zeki Celik si allena in gruppo nella rifinitura di questa mattina e dunque è recuperato per Roma-Atheltic Bilbao di domani sera. A questo punto il ballottaggio con Hummels, seppur in due posizioni diverse della difesa, è apertissimo. Se Ranieri dovesse confermare anche Celik nei tre di difesa, sarebbe praticamente automatica l’esclusione del tedesco, con Mancini di nuovo ad agire da centrale.

Difficile che il tecnico possa dare indicazioni nella conferenza stampa di oggi, prevista alle ore 13: il rebus difensivo sarà sciolto solo domani, a poche ore dal match. L’altra incertezza nell’undici iniziale è quella legata al trequartista che affiancherà Dybala alla spalle di Dovbyk: la corsa a tre sembra essere riservata a Pellegrini, El Shaarawy e Pisilli.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini