I Friedkin si preparano a smantellare anche il Media Center di Trigoria

AS ROMA NEWS – Dan E Ryan Friedkin si preparano all’ennesima rivoluzione, stavolta all’interno del Media Center di Trigoria: lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), nel pezzo dal titolo “Roma, missione per pochi intimi”.

La squadra infatti è volata in Romania per affrontare il Cluj in condizioni senza precedenti: c’è un solo difensore centrale disponibile, Juan Jesus, otto assenti in tutto, quattro ragazzi della Primavera convocati e nessun dirigente apicale al seguito della squadra (ci sono Manolo Zubiria e Juma Qaddourah).

Zero anche i giornalisti italiani partiti, neppure quelli del media center giallorosso che, rivela il quotidiano, rischia di essere smantellato nei prossimi mesi. Sarà presente a Cluj solo un addetto stampa, incaricato di leggere a Fonseca e Diawara le domande inviate da Roma durante la surreale conferenza stampa della vigilia, che la tv di Trigoria non ha potuto coprire in diretta.

Fonte: Il Tempo