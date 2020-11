“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Spinazzola nella difesa a tre sarebbe meglio di Karsdorp”, MAGNI: “Con una formazione così in Serie A non ti salvi”,CORSI: “Coric? Spero non ci sia nulla sotto, Pallotta e i suoi hanno già fatto abbastanza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Maradona è stato il più grande calciatore del mondo, ma parlare di lui come modello…il calcio mette a posto tutto. Io detesto la narrazione in queste vicende. Io non l’ho mai amato, ho inveito allo stadio contro di lui, e ho goduto come un pazzo quando perse la finale a Italia 90. E se dicessi “ah, Maradona“, sarei un bugiardo, un falso e un ipocrita… Difesa a tre stasera? Lo troverei corretto, ma se gioca Calafiori perchè dovrebbe fare Karsdorp il terzo? Io metterei Spinazzola in difesa e non l’olandese…anche a impostare in uscita mi sembrerebbe meglio…Io penso Spinazzola a destra, Cristante in mezzo, e Juan Jesus a sinistra…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Danilo ha fatto spesso il difensore centrale con la Juventus, ma Karsdorp mi sembra ancora meno abile come senso tattico, mi sembra complicata come soluzione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La vicenda Coric? In questi casi la giustizia è molto schematica, guarda a chi firma, ai dati ufficiali. E se ci trova qualcosa che non va, interviene, sennò niente…Monchi dice che non parla della cosa per rispetto della Roma, ma può farlo a Repubblica, se lo convocano i giudice deve parlare… Tutto questo sembra sia servito per facilitare l’operazione Tor di Valle, e se uno più uno fa due, chi è che era lì per Tor di Valle? Questo lo vedranno le forse dell’ordine… Io spero che non ci siano storie strane , oltre quello che ci ha fatto patire questo presidente col suo vice spero non ci sia altro. Queste storie calcisticamente fanno male… Pallotta e i suoi uomini hanno fatto di tutto, ci mancherebbe pure questa…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Maradona? La sua era una morte avvenuta già da parecchio tempo. Poi ognuno avrà i suoi ricordi, io mi ritengo fortunato di averlo potuto vedere giocare dal vivo. La partita di stasera? Gioca Calafiori, Fonseca farà una difesa a quattro, c’è poco da fare. E’ una formazione con cui non ti salvi in serie A, però per la partita di oggi va bene… Fattore stadio? Io penso che non sarà possibile avere lo stadio pieno nemmeno a maggio, ma è sempre meglio che ci sia il pubblico, il calcio si fa per la gente e magari qualcuno dentro allo stadio si potrà rivedere prima della fine del campionato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il dubbio di oggi? Non penso che Karsdorp possa giocare, sarebbe la terza partita da titolare per lui, e poi dovrebbe anche giocare a Napoli. Io me lo aspetto più domenica in campo che non oggi. Mi sembra strano che possa giocare 4 partite consecutive, tenderei a escluderlo… L’assenza dei tifosi allo stadio sta diventando un fattore, ci sono squadre che beneficiano dell’assenza del pubblico, che ha paralizzato tante squadre, compresa la Roma…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Maradona era Maradona, uno in grado di trascinare da solo un intero popolo. La Roma? Fonseca ha dimostrato di essere padrone della situazione, se stasera ci sarà un po’ di minutaggio per alcuni, l’allenatore proverà a dosare. Ieri parlavamo del dubbio attacco, ma l’emergenza rimane la difesa: o recuperi un paio di centrali, oppure domenica la difesa a tre non la puoi fare…Io penso che due su tre almeno li recupererai. Speriamo di recuperare anche Smalling al 100% perchè stiamo entrando nel vivo di questa stagione…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma potrà giocare contro il Napoli non dico con tutti gli effettivi, ma con una formazione che può giocarsela per puntare alla vittoria, che è quello a cui punterà la squadra domenica sera. Stasera la coppia difensiva Cristante-Jesus può anche bastare, ma contro il Napoli ti servirà ben altro… Io credo che Ibanez e Mancini saranno recuperabili, qualche dubbio ce l’ho su Smalling, che ha giocato poco e anche la sua condizione fisica andrà valutata…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Su Maradona è difficile aggiungere altro rispetto a quello che è già stato detto e scritto. Quando è uscita la notizia non credevo ai miei occhi, lui aveva questa alone di invincibilità, ne aveva passate tante e ne è uscito sempre. Fonseca? Ieri non ha messo le mani avanti. Quello che era successo al Cluj nella partita di andata ora è successo a noi. La Roma potrebbe conquistare la qualificazione ai sedicesimi già stasera se il Cska non dovesse vincere e la Roma sì. La squadra stasera deve imporre il suo gioco. Difesa a tre o a quattro? Non lo so, i giornali oggi si dividono, ma non sappiamo nulla…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La notizia di Maradona ieri ci ha lasciato di stucco, è stata una notizia pazzesca. Abbiamo perso il dio del basket, e ora il dio del calcio. Il Maradona divino si è rovinato la vita con le sue stesse mani, come lui stesso diceva: non ha mai fatto del male a nessuno, se non a sé stesso….”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io ero capitano della Roma quando Maradona era capitano del Napoli. Ho potuto ammirarlo in campo, era irraggiungibile. Mi dicevano che nello spogliatoio era tutto sorrisi ed entusiasmo, e guai a chi gli toccava un compagno. Era un leader incontrastato. Non averlo conosciuto in quel modo è un rimpianto. Cluj-Roma? Stasera è una tappa di transizione in vista del Napoli. Trovare la concentrazione in Europa League non è semplice, ma la Roma può far bene anche con una formazione di ripiego. Anche il Napoli avrà la testa a domenica sera…”

Franco Melli (Radio Radio): “Maradona è stato il principale motivo per cui era bello seguire il calcio. E’ stato un grande anche nella sua sregolatezza.

Redazione Giallorossi.net