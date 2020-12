I giornali lasciano Smalling in panchina: confermato il 3-4-2-1 con Villar in regia

NOTIZIE ROMA CALCIO – Smalling andrà in panchina. E’ questa la probabile scelta di Paulo Fonseca per la partita di questo pomeriggio contro il Bologna stando a quando scrivono oggi i principali quotidiani in edicola. Nelle probabili formazioni infatti tutti o quasi puntano sul consueto 3-4-2-1.

Niente cambio di modulo, niente Borja Mayoral al fianco di Dzeko. L’unico quotidiano che sembra scommetterci è Il Romanista. Per il resto i giornali puntano tutti su un’unica formazione che prevede Smalling in panchina e la conferma di Cristante difensore centrale.

Pellegrini dunque tornerà a fare il trequartista insieme a Mkhitaryan con Dzeko unica punta. In cabina di regia, al fianco del rientrante Veretout, spazio allo spagnolo Villar. Questa dunque la formazione su cui scommettono praticamente tutti i giornali:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.