Mirante resta un altro anno alla Roma: rinnovo fino al 2022

AS ROMA NEWS – Molto probabilmente il prossimo anno tornerà a fare il secondo portiere, ma Antonio Mirante resterà alla Roma per un altro anno. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’estremo difensore e il club giallorosso hanno infatti raggiunto l’accordo per prolungare il contratto fino al 2022 e l’annuncio arriverà a breve. Merito dell’ottimo lavoro svolto in giallorosso dal portiere classe ’83.

Quest’anno Mirante, 37 anni, è riuscito a strappare la maglia da titolare a un Pau Lopez non impeccabile. Lo spagnolo sta provando a riprendersi il posto e già oggi a Bologna dovrà sfruttare l’occasione. Il futuro però dell’ex Betis è in forte dubbio: al momento l’ipotesi più probabile è una sua cessione in estate, con la Roma pronta a investire su un altro numero uno.

Fonte: Gazzetta dello Sport