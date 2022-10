I giornali puntano su El Shaarawy e Abraham dal primo minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho ha intenzione di confermare Tammy Abraham al centro dell’attacco e di dare spazio a Stephan El Shaarawy sulla fascia sinistra.

Sono queste le indicazioni di formazione che arrivano oggi dai principali quotidiani in edicola. Quasi tutti i giornali infatti inseriscono il Faraone nell’undici titolare al posto di Spinazzola per la partita di questa sera contro la Sampdoria.

A destra invece, nonostante il recupero di Karsdorp, dovrebbe essere confermato Zalewski. A centrocampo nessuno punta su Camara titolare, così come in attacco nessuno inserisce Belotti al centro del reparto avanzato: tutti i quotidiani schierano ancora Abraham nonostante il Gallo sia sembrato più in palla dell’inglese.

Si tratta ovviamente di previsioni, per conoscere le scelte di Mourinho bisognerà attendere questo pomeriggio. Diversi dunque i rebus di formazione da sciogliere.

Fonti: Il Messaggero / Gasport/ Il Tempo / Corsport / La Repubblica