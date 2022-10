Roma, occasione Champions

AS ROMA NEWS – Questo pomeriggio a Marassi la Roma sarà obbligata a vincere per non perdere il passo delle prime della classe: il turno di campionato, che si concluderà oggi con i giallorossi in campo alle 18:30 contro la Samp e poi con Lecce-Fiorentina, ha visto infatti trionfare tutte le big.

Le uniche squadre che si sono tolte punti a vicenda sono state Lazio e Udinese nello scontro diretto di ieri, terminato sullo 0 a 0. Un risultato positivo per la Roma, che passando oggi sul campo dei doriani scavalcherebbe entrambe le avversarie, piazzandosi di fatto al quarto posto in classifica.

Per questo la sfida di oggi è di grande importanza per Pellegrini e compagni. La Sampdoria sulla carta non è un cliente particolarmente scomodo: i doriani sono partiti malissimo, tenendo un ritmo disastroso, con appena tre miseri pareggi (due dei quali però ottenuti contro Juve e Lazio, proprio tra le mura amiche) e sei sconfitte, un ruolino che è costata la panchina a Giampaolo.

Ora la Samp è guidata da Dejan Stankovic, grande amico di Josè Mourinho, e alla prima l’ex Lazio ha ottenuto un pari sul campo del Bologna. I blucerchiati hanno un disperato bisogno di punti, di dare una scossa al proprio campionato, e oggi giocheranno di sicuro la partita della vita.

Anche la Roma ha la sua bella dose di problemi: la squadra fatica a esprimere il suo potenziale anche per colpa dei continui infortuni che stanno limitando pesantemente le scelte del tecnico portoghese. Oggi Mou non avrà a disposizione quasi tutto il mercato operato in estate: out Celik, Wijnaldum e Dybala, oltre a Kumbulla che continua ad accusare problemi fisici.

L’altra incognita sono legate alle condizioni della squadra, che deve fare i conti con il doppio impegno settimanale per via dell’Europa League. A fare la differenza dovranno essere i vecchi leader di questa squadra: il capitano Lorenzo Pellegrini, ma soprattutto Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham, giocatori da cui ci si aspettava una crescita esponenziale quest’anno, e che invece non hanno dato il contributo sperato.

Intanto i nuovi arrivati Mady Camara e Andrea Belotti scaldando motori e posizioni: il primo è destinato alla panchina, ma di sicuro avrà più spazio dopo la bella prova contro il Betis, il secondo insidia pesantemente l’ex Chelsea al centro dell’attacco. Ma più del chi giocherà conta il come: questa Roma ha bisogno di brillantezza e gol per battere la Samp e agguantare la zona Champions. L’occasione è ghiotta e non va fallita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini