Tocca al “figliol prodigo” Tahirovic: i malumori, la fuga in Svezia e la multa. Ma ora arriva la chiamata di Mou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si sa, Josè Mourinho è sempre molto attento ai giovani della Primavera che la Roma sforna ogni anni con nidiate davvero promettenti.

Dopo aver lanciato Felix (poi ceduto a caro prezzo alla Cremonese), Zalewski, Bove e Volpato, ora è il turno di Benjamin Tahirovic. Il centrocampista svedese, di chiare origini bosniache, è stato convocato per la prima volta dallo Special One per Samp-Roma ed è partito con la prima squadra.

Un esordio, racconta oggi il Corriere dello Sport, arrivato più tardi di quanto si aspettasse. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto turbolenti: tutto comincia lo scorso 10 luglio, quando la Roma aveva deciso di rinnovargli il contratto fino al 2026.

Grande felicità per Tahirovic, che si aspettava anche di poter salire presto in prima squadra, per allenarsi con i grandi, crescere insieme a Mourinho e potersi ritagliare anche qualche minuto in campo tra campionato e coppe. Una promessa arrivata da un dirigente di Trigoria e che secondo il ragazzo non è stata poi mantenuta.

A tal punto che dopo aver lavorato in prima squadra durante l’estate e poi essere sceso nuovamente in Primavera, il ragazzo ad agosto aveva deciso di tornarsene in Svezia per schiarirsi le idee. Un viaggio di una ventina di giorni che però non era stato autorizzato dalla Roma: il club non ha preso per niente bene la mossa di Tahirovic, e lo ha multato pesantemente per questa inaspettata “fuga”.

Ma vista la giovane età e vedendo in lui grandi potenzialità, i dirigenti avevano deciso di non prendere misure estreme. Anche perché l’aria di casa sembra avergli fatto proprio bene: lo svedese si è ripresentato a Trigoria in una condizione strepitosa, collezionando una serie di prove convincenti in Primavera che hanno portato alla chiamata di Mou.

Fonte: Corriere dello Sport