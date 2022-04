I romanisti danno un calcio alla scaramanzia: già prenotato il volo per Tirana

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non sembrano soffrire la scaramanzia tutti quei tifosi giallorossi che nei giorni scorsi hanno deciso di prenotare già il volo per Tirana, luogo dove si disputerà la finale di Conference League.

E poco importa che la Roma debba ancora giocare la partita di andata contro il Leicester, meglio portarsi avanti con il lavoro. L’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), rivela questo particolare bizzarro.

Diversi tifosi romanisti avrebbero infatti già preso il biglietto aereo per Tirana, dove si spera che la Roma possa affrontare una tra Marsiglia e Feyenoord nella finalissima del 25 maggio.

Se davvero i giallorossi dovessero eliminare il Leicester e giocarsi la coppa nell’ultima partita di Conference, la corsa al biglietto sarà ancora più difficile di quanto accaduto in questi giorni: alla Roma infatti verrebbero riservati appena 7mila tagliandi del piccolo stadio da 21mila posti che ospiterà la finale.

Fonte: Il Tempo