Lazio all’opposto della Roma: tifosi disamorati, contro il Milan all’Olimpico giocherà “in trasferta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da una parte i continui sold-out della Roma, dall’altra uno stadio tristemente vuoto. Parliamo della Lazio, l’altra faccia della medaglia di questa città.

Per la sfida contro il Milan, in programma domenica prossima alle ore 20:45, sono previsti al momento più tifosi rossoneri di quelli laziali nonostante la partita si giocherà all’Olimpico.

Fino a ora sono stati venduti circa 17.000 tagliandi e oltre la metà sono in mano di tifosi rossoneri. I Distinti Sud Ovest (5.765 biglietti) sono andati polverizzati e per questo il presidente Lotito ha deciso di aprire anche una parte della Curva Sud mettendo a disposizione altri 3.750 posti.

Se il trend continuerà a essere questo, ed è probabile visto il malcontento dei tifosi biancocelesti nei confronti della proprietà e della politica del caro-biglietti, per la Lazio sarà come giocare in trasferta.

“Il danno viene fatto alla Lazio, non certo a me“, la replica di Lotito. “Tutto questo baccano mi sembra un pretesto da parte di chi non sarebbe comunque venuto allo stadio o di chi finora è venuto soltanto per fare cori contro il sottoscritto“.