La Roma riparte dalla difesa: è già caccia al difensore che farà coppia con Smalling

AS ROMA NEWS – L’idea di affiancare a Smalling un difensore del suo stesso livello, ma di piede mancino e bravo a impostare il gioco, è vecchia dentro la Roma e risale già allo scorso mercato estivo.

Ma poi Tiago Pinto ha dovuto stravolgere i propri piani dopo l’infortunio di Spinazzola e la partenza di Dzeko, concentrando tutta la spesa del budget su un grande attaccante e un terzino sinistro di rendimento.

Ma a luglio il mercato della Roma, si spera, non sarà più “di reazione” come lo definì Mourinho successivamente. Stavolta a Trigoria le mosse saranno mirate, studiate con calma, alla luce di questa prima stagione vissuta sotto il segno dello Special One.

E sarà Mou l’ispiratore del mercato. Stavolta si cercherà di sbagliare il meno possibile: un difensore centrale, un terzino destro, un grande centrocampista e una seconda punta, sono gli obiettivi che la Roma ha già cominciato a cercare sondando intermediari e agenti.

Nella testa di Mourinho è di fondamentale importanza rendere più forte la difesa giallorossa: il rientro di Smalling a pieno regime ha fatto la differenza. Ma la Roma non può essere così dipendente da un solo giocatore. Ecco perchè in estate sarà fondamentale individuare un grande rinforzo per la difesa, possibilmente di piede mancino, da inserire in prima squadra.

Mou infatti preferirebbe tornare al 4-2-3-1, un sistema che trova più congeniale alla sua idea di calcio, anche se il 3-4-2-1 gli sta dando parecchie soddisfazioni e la squadra sembra più a suo agio con questo modulo. L’acquisto di un grande difensore centrale da affiancare a Smalling gli permetterebbe comunque più scelta nel sistema di gioco da adottare.

Nei mesi scorsi si è parlato molto di Marcos Sensesi, roccioso difensore argentino del Feyenoord, ma a Trigoria piace e molto anche Lisandro Martinez dell’Ajax che però ha già una valutazione decisamente importante. Mou ha elogiato Gian Marco Ferrari del Sassuolo, che ha invece un prezzo più abbordabile. La caccia è già cominciata.

Giallorossi.net – G. Pinoli