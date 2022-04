“ON AIR!” – CORSI: “Cari Friedkin, il nuovo stadio deve essere almeno da 70mila posti”, FOCOLARI: “Mou ha fatto cose incredibili sul piano dell’aggregazione”, FALLICA: “Non dimentichiamoci delle baggianate raccontate per mesi”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Un mese fa si diceva che Mourinho sarebbe stato il nuovo allenatore del Newcastle, che avrebbe salutato la Roma per andare dagli arabi, che avrebbe lasciato solo le macerie…è stato detto anche questo. Due mesi fa i tifosi volevano calcisticamente morto Cristante, ora invece non c’è in Italia un giocatore più forte di lui. Tanti dicevano che se Pellegrini era il giocatore più forte del centrocampo della Roma, la Roma aveva un problema. Ma che stagione ha fatto Pellegrini? Solo uno non si è accorto che stava facendo la sua stagione migliore, il ct dell’Italia Roberto Mancini. Nel corso di questa stagione ne abbiamo sentite di tutti i colori. Ma sono convinto che non vi siete fatti fregare da chi vi ha raccontato baggianate impresentabili, che ora vengono al pettine: non è che tutto può sparire come una bolla di sapone, dobbiamo ricordarcele per il futuro…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La cosa che dovrebbe far riflettere Friedkin e soci è che per un torneo minore europeo tantissima gente era in coda per prendere un biglietto. Se invece dell’Olimpico avessimo avuto il Maracanà, i 120 mila posti sarebbero stati tutti venduti. Perciò da questo dobbiamo dedurre che i tifosi della Roma crescono anche senza vincere. La politica dei Friedkin prendendo Mourinho, abbassando i prezzi e ridando la simbologia al club, ha fatto quasi bingo…per fare bingo ora devono comprare i grandi giocatori e fare una grande squadra. Roma è popolare, è la squadra del popolo, perciò mi raccomando: se fate sto stadio, che sia almeno da 70mila posti… Con lo stadio da 40mila posti come voleva fare Pallotta, lasceresti fuori 30 mila persone…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “I Friedkin non hanno sbagliato un colpo sulle strategie adottate, sono stati loro a prendere Mourinho. Poi possiamo entrare nel dettaglio, e non sono infallibili, ma sulle strategie atte a unire i tifosi sono stati perfetti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma in estate qualche cessione dovrà farla, e dovrà anche scegliere se sacrificare qualche big o qualche giovane promessa. Quale preferiamo? Perchè comprare e basta mi sembra difficile, almeno per adesso. Ora dico per dire: o vendi Zalewski, che magari nel frattempo ti vale 25 milioni, oppure ti vendi Cristante…delle rinunce saranno fatte, almeno credo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io se dovessi cedere qualcuno, punterei su El Shaarawy e Veretout, giocatori di fascia media che puoi monetizzare. Oppure fai una cessione grossa, ma lì si torna sul nome di Zaniolo… La Roma deve monetizzare, ma non si parla più delle cifre che doveva realizzare Sabatini. La Roma dovrà fare cassa per rinvestire aggiungendo altri soldi, per un totale di circa 90 milioni, la somma spesa l’anno scorso. Possono decidere di vendere Veretout, Cristante ed El Shaarawy, fare 40 milioni e mettercene sopra altri 50. Oppure magari decidono di vendere solo Zaniolo e farne subito 80…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Amo Roma, una città che nemmeno chi ci vive rispetta più. E’ un’altra città rispetto a quarant’anni fa, fa male per chi l’ha vissuta quando era davvero Roma. Era tutto un altro mondo, è difficile descrivere come è cambiata questa città, assolutamente in peggio. C’è solo una cosa simile alla Roma di ora: si andava sempre 80mila allo stadio, che però non era coperto e quando pioveva rischiavi di cecarti un occhio con tutti quegli ombrelli…Con Pallotta era andata via l’empatia, oggi stiamo tornando a questo tipo di affetto nei confronti della squadra…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’Inter è tornata ad un ottimo livello e ha recuperato i suoi giocatori migliori. Mourinho deve fare il massimo per fermare Inzaghi… I prezzi dei biglietti? Puoi alzarli se hai una grande qualità di spettacolo, se hai una squadra che gioca per vincere lo scudetto. Ma quest’anno Roma e Lazio hanno deluso le aspettative, e allora devi fare di tutto per portare in tifosi allo stadio nelle condizioni migliori. La Roma lo sta facendo, la Lazio no…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “È difficile dire quale attacco dell’Inter sia migliore: Dzeko è un punto di riferimento ma contro il Milan non c’era in campo. Mi aspetto lui titolare in campo sabato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Lo stadio della Lazio domenica contro il Milan non sarà deserto, ma sarà rossonero. Per la prima volta nella storia del calcio la squadra che giocherà in casa lo farà come se fosse in trasferta… Se pensiamo alla Roma, che ha insegnato qualche cosa, se tu fai un biglietto che fai pagare meno della metà fai il doppio degli spettatori… Possiamo dire una cosa: Roma e Lazio hanno puntato su allenatori importanti, ma Mourinho ha fatto cose incredibili dal punto di vista dell’aggregazione, Sarri invece non ha aiutato per niente… ”

