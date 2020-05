I sogni del d.s. Totti: “Tonali mi sembra DDR, farei carte false per lui”

NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti veste i panni del ds, scrive oggi il Corriere della Sera, e segna in rosso un nome che, a suo modo di vedere, farà la differenza in mezzo al campo della squadra che se lo assicurerà.

Si tratta di Sandro Tonali, 19 anni, centrocampista centrale del Brescia che assomiglia tanto a Pirlo ma che per Totti ha anche la cattiveria di campionissimi come Gerrard o Daniele De Rossi. Insomma, un mix di talento e cattiveria agonistica.

“Per Tonali farei carte false”, ha rivelato l’ex dieci giallorosso durante la chiacchierata con Bonolis, “Diventerà uno dei centrali più forti del mondo, tipo Gerrard, Lampard e De Rossi. Ha cambio di passo, è bravo tecnicamente ed è sempre lucido”.

Fonte: Corriere della Sera