Le scelte ardue di Petrachi. Pedro aspetta tutto maggio

AS ROMA CALCIOMERCATO – Pedro aspetta la Roma, che a sua volta aspetta di conoscere quale sarà il destino di questo campionato. Il prossimo calciomercato si giocherà a incastri e potrebbe essere il più complicato della carriera di Petrachi, scrive oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi).

In entrata arriva poi la buona notizia da Pedro: l’attaccante dei Blues è in scadenza di contratto e ha dato disponibilità ad aspettare la Roma fino alla fine di maggio, quando Petrachi avrà qualche certezza in più sul futuro. L’Al Sadd di Xavi è in pressing, ma l’ex Barcellona vuole ancora dire la sua in Europa.

Ma la prima incognita da sciogliere è legata alla situazione dei giocatori in prestito: Smalling, Mkhitaryan, Zappacosta e Kalinic. Il ds sta cercando di trattenere a Roma i primi tre almeno per un’altra stagione, ma non sembra facile giungere alla permanenza del centrale dello United e dell’attaccante dell’Arsenal, mentre c’è ottimismo per il terzino del Chelsea.

Fonte: Corriere dello Sport