I tifosi attaccano Pallotta, altri volantini per Roma: “Da settembre svendita totale” (FOTO)

AS ROMA NEWS – I tifosi della Roma vanno di nuovo all’attacco di Pallotta, stavolta usando ironia. Nella serata di ieri sono apparsi per la città diversi volantini che criticano in maniera sarcastica la gestione del club sul mercato.

“Svendita totale dal primo settembre per rinnovo assortimento. Trentasei rate a tasso zero” accompagnata dalle foto di Zaniolo, Pellegrini, Diawara, Ünder e Kluivert. Non è una novità che Petrachi, visti i conti in rosso, sarà costretto a cedere diversi calciatori.

E’ stato lo stesso ds ad ammetterlo e ora i tifosi si preparano all’ennesima estate di fuoco. Dopo gli striscioni dai toni esasperati, stavolta i romanisti hanno pensato bene di buttarla sull‘ironia.