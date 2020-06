Le confessioni di Pastore: “Non ho mai avuto la mentalità per essere un numero uno. Totti? Non mi sento alla sua altezza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Javier Pastore ammette i suoi limiti in un’intervista rilasciata ai microfoni di TyC Sports. Il Flaco ha parlato del suo periodo al PSG, quando l’arrivo di altri grandi campioni ha frenato la sua ascesa.

“Quando sono andato a Parigi ero un leader in campo, poi giocatori come Ibrahimovic si sono presi tante responsabilità all’interno del gruppo e ho smesso di giocare da stella. Non ho mai avuto la mentalità per essere il numero uno“, l’ammissione del trequartista argentino.

Pastore ha poi parlato di Totti: “A Roma è unico, è quello che è Maradona per il resto del mondo. Ha fatto cose incredibili, occupa un posto speciale e non mi piacerebbe essere paragonato a lui perché non mi sento alla sua altezza“.

Fonte: TYC Sports