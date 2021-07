I tifosi intercettano Smalling: “Resta qui”. Ma per la Roma non è incedibile

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ieri pomeriggio, mentre Trigoria si affollava per l’arrivo di Josè Mourinho, alcuni tifosi hanno fermato la macchina di Chris Smalling, in uscita dal centro sportivo.

I romanisti hanno quindi dedicato dei cori al calciatore e chiesto al difensore inglese di restare alla Roma, racconta l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini).

Nonostante l’annata deludente, c’è ancora fiducia che Smalling possa tornare a essere il calciatore ammirato nella prima stagione in giallorosso. Sembra però pensarla diversamente la dirigenza capitolina, che non considera più il centrale ex United un giocatore fondamentale per il futuro tecnico della squadra.

La Roma non lo considera incedibile ed è pronta a valutare offerte, che al momento però non sono arrivate sulla scrivania di Tiago Pinto.

