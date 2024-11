I tormenti di Mats: la separazione dalla moglie dietro alle difficoltà di Hummels in giallorosso

AS ROMA NOTIZIE – Sembrava destinato a tornare protagonista nella Roma, e invece per Mats Hummels i problemi sembrano non finire mai. E a rendere complicato il momento del calciatore tedesco sembrano esserci anche motivi extra calcistici.

Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, a frenare l’ex giocatore del Borussia Dortmund non ci sarebbero solo problemi di condizione atletica. I media tedeschi negli ultimi giorni hanno infatti parlato molto della sua vita privata e soprattutto del divorzio che il calciatore sta affrontando.

In una lunga intervista alla Bild, l’ex moglie di Mats ha raccontato alcuni dettagli sulla loro separazione e di come fosse colpa di un periodo di depressione attraversato dal calciatore. Questo contribuirebbe dunque alle sue difficoltà ad imporsi in questa nuova avventura.

Fonte: Corriere dello Sport

