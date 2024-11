Nuovo CEO Roma, è Marzio Perrelli il favorito su Antonello e Carnevali

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ Marzio Perrelli il candidato numero uno a diventare il nuovo Ceo della Roma. A riferirlo in questi minuti è il giornalista Matteo De Santis de La Stampa su X.

Perrelli è manager italiano con una carriera di spicco sia nel settore finanziario che in quello dei media. Dal 2018 è Executive Vice President di Sky Italia, responsabile di Sky Sport. In questo ruolo, gestisce l’acquisizione di diritti televisivi sportivi, la produzione, e gli aspetti editoriali del canale, contribuendo al rafforzamento della sua posizione nel mercato televisivo sportivo.

Perrelli ha studiato al Liceo Francese Chateaubriand di Roma e si è laureato in Economia e Commercio alla LUISS. Prima di entrare nel mondo dei media, Perrelli ha avuto una lunga carriera nella finanza internazionale: ha lavorato per Goldman Sachs dal 1993, occupandosi di mercati obbligazionari e clienti istituzionali, e successivamente è diventato CEO per la filiale italiana di HSBC, dove ha consolidato la leadership della banca in settori come l’export finance.

Perrelli ha già avuto due colloqui con i Friedkin, e in questo momento è in vantaggio sugli altri due candidati per la posizione di nuovo Ceo dentro la Roma, Alessandro Antonello dell’Inter e Giovanni Carnevali del Sassuolo.

Situazione #Ceo #AsRoma: al momento in vantaggio Marzio #Perrelli (che ha avuto due incontri a Londra con Dan #Friedkin) su Alessandro #Antonello e Giovanni #Carnevali. — Matteo De Santis (@matteodesant) November 21, 2024

