“ON AIR!” – CORSI: “Ranieri crede ai Friedkin, e io mi fido di lui”, PIACENTINI: “Dan che non dorme la notte? Forse per il miliardo speso male”, CASANO: “Dybala out senza avere nulla, siamo al paranormale”

David Rossi (Rete Sport): “Quando Dybala ha cambiato idea decidendo di rimanere, io ero contento, ma poi da lì a costruirci la squadra intorno è un altro paio di maniche. Perchè costruire una squadra su chi, se va bene, gioca il 50% delle partite è una follia. Ma se dici questa cosa sei un mentecatto, un idiota e non capisci niente di pallone…E allora teniamoci un giocatore con una gamba sola, con un allenatore che dice che non c’ha niente e lui fa tutto il piccato, poi però passano due settimane e lui ancora non si allena…aò, se vi piace così, tenetevelo così eh. Ma nel frattempo la Roma c’avrebbe qualche problema…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me il 4-4-2 con Pellegrini a sinistra non mi convince. Lui già vive un momento difficile, e pronti via tu gli fai fare l’ala? Io penso invece che Ranieri opterà per un 4-1-4-1… Le parole dell’agente di Ranieri? Ma voi ci credete davvero che Friedkin non ci dorme la notte per la Roma? Forse non ci dorme la notte perchè ha speso un miliardo e passa, e nonostante questo sei quartultimo…questo sì, ma non perchè è della Roma…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dybala? Juric ha vuotato il sacco nell’ultima conferenza stampa, perchè tanto sapeva che sarebbe andato via. Ma se uno fa gli esami strumentali e non ha niente, però continua a non allenarsi, ma che problemi ha? Questa cosa va oltre la scienza…siamo nel paranormale. Ma come si poteva pensare di costruire la Roma su Dybala… Friedkin? Io ci credo al fatto di Roma caput mundi, del fatto che sia andato da Ranieri a dirgli: “Aiutami te, perchè io spendo una marea di soldi ma evidentemente non ci capisco niente…“. Io ci credo, poi sbaglierò io…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sul Corriere dello Sport leggiamo che Friedkin rifà la Roma, che Dan farà l’americanata, che Ranieri rialzerà la Roma…queste sono cose che messe prima di tre partite una peggio dell’altra e con una squadra che non è esistita sono cose assolutamente risibili… Ranieri ha parlato con i Friedkin a Londra, e io vi dico una cosa: Claudio Ranieri crede in questa situazione, che la Roma possa diventare grande nel giro di poco tempo perchè ritiene che i Friedkin siano stati sinceri con lui. Ora Ranieri si gioca un jolly che non si può più giocare dopo, ma se le cose vanno male, gli insulti adesso se li prende lui… Se mi chiedete, ti fidi di Friedkin? La risposta è no. Però mi fido dell’intuito di Ranieri e della sua sensazione dopo che ha parlato con loro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io mi fido di Ranieri, ma doveva essere preso subito se si credeva in lui e non come toppa da mettere lì. Io mi sarei fidato più di Allegri, calcisticamente e come progetto, perchè se Allegri avesse accettato la Roma avrei avuto la garanzia di un certo tipo di investimenti. Ranieri ha la debolezza di questo suo lato affettivo per la Roma, cosa che Allegri non ha…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Le prime prove tattiche fatte da Ranieri è il 4-4-2. Che volesse avvicinare Dybala a Dovbyk era scontato, la novità è l’aver provato Pellegrini a sinistra. Questa è la Roma che penso giocherà domenica a Napoli, col capitano a fare da equilibratore e a destra uno tra El Shaarawy e Soulè. Anche al Leicester era così, a destra c’era Mahrez che spingeva e a sinistra Albrighton a equilibrare… La fiducia c’è, prima era un incubo l’avvicinarsi alla partita. Se riesci a creare coesione puoi fare meglio, però parliamo di tre avversari molto difficili. Sarebbe un successo se la Roma riuscisse a fare 4 punti. Penso a un punto a Napoli, un passo falso in coppa, e magari battere l’Atalanta all’Olimpico. Io mi concentrerei sul campionato…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Noi ce la ricordiamo la Roma col Bologna… Leggo che Hummels sta in Germania, il divorzio, che non può giocare…Dan che non dorme la notte per la Roma… Leggo tante cose, che non mi sembrano fotografare quello che è la Roma in questo momento… Credo che sia in atto un’opera di convincimento di una realtà che non c’è…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Basta chiacchiere, i tifosi vogliono i fatti. La squadra U23 è come lo stadio: si parla soltanto. Ora ci manca solo che approvino prima il progetto del Flaminio di quello di Pietralata, sarebbe il colmo dei colmi e si darebbe ragione a un uomo che solo per le clamorose lacune può essere rivalutato agli occhi di qualcuno… Se si parla addirittura che la Lazio possa arrivare prima della Roma sul progetto stadio è perchè si sono fatte le cose troppo lentamente. Anche ieri ci hanno detto che stanno per presentare il progetto definitivo…ma dov’è? Parliamo dei fatti. Dopo il disastro compiuto, non ci incantano più. Perchè il disastro dei 53 giorni di Juric li continueremo a pagare soprattutto noi, i Friedkin invece avranno di che consolarsi… I disastri che hanno fatto non ci consentono di credere alle loro parole…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita col Napoli è importante, ma i giocatori sono gli stessi. Non so cosa può trovare Ranieri, forse la famosa scossa, che a volte viene e a volte no. Spero che la squadra abbia preso coscienza di come ha giocato le ultime partite, che sono state molto al di sotto delle aspettative. Io spero che sia stato un problema di manico, se in 10 giorni cambiano le carte in tavola sarà così. Ma nessuno ha la bacchetta magica…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La mia Lazio è retrocessa con Giordano, Manfredonia e Laudrup…non è sicuramente il caso della Roma, ma a volte ci sono delle annate così, dove uno dice “tanto non succede, tanto non succede…“, e poi invece sì… Ranieri la prima cosa che fa è fermare l’emorragia, cercare di non prendere gol e poi provare ad andarlo a fare. Esternamente non devi permettere l’uno contro uno al Napoli, io penso che si metteranno a cinque dietro…”

