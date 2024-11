ULTIME DA TRIGORIA – Saelemaekers parzialmente in gruppo, ok Hummels, ancora out Dybala (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Notizie agrodolci dall’allenamento di Trigoria svolto questa mattina dalla Roma. Si è rivisto in gruppo Mats Hummels, rientrato dalla Germania dopo l’attacco febbrile: il tedesco dunque è di nuovo a disposizione di Claudio Ranieri in vista del Napoli.

Ottime novità anche sul fronte Saelemaekers, che ha svolto il riscaldamento e la parte iniziale della seduta con il gruppo, per poi proseguire individualmente il suo lavoro di riavvicinamento al rientro completo, ormai molto vicino.

Le notizie negative invece arrivano ancora una volta lato Dybala: l’argentino ha svolto anche oggi lavoro personalizzato a soli tre giorni dalla partita contro il Napoli. Le sue condizioni fisiche sono un rebus, così come la sua presenza in campo domenica al Maradona. Ndicka e Paredes, gli ultimi rientrati dalle rispettive nazionali, svolgeranno lavoro individuale questo pomeriggio.

