IBANEZ: “Abbiamo fatto bene, non era facile. Contro la Juve faremo una bella partita”

AS ROMA NEWS – Roger Ibanez parla a Roma TV al termine del match giocato contro il Verona. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Bella vittoria anche a livello difensivo…

È stata una partita difficile, ma siamo riusciti a fare bene dopo una buona settimana e buon lavoro.

Dopo l’uscita di Smalling ti sei spostato al centro…

Dobbiamo lavorare sempre. Giocare a sinistra, destra o centrale… Devo lavorare sempre duramente.

Come avete preparato la partita?

Abbiamo lavorato bene e duramente in questa settimana, cercando di capire come giocano loro per cercare gli spazi sul campo. Abbiamo fatto bene, chiuso bene nel primo tempo e gestito la partita.

L’impostazione del primo tempo con molti lanci lunghi era per evitare la pressione del Verona? È stata una scelta tattica?

Abbiamo lavorato così per lasciare i terzini liberi. È una scelta del mister e abbiamo fatto bene.

Sabato la Juve, c’è Ronaldo…

Bella sfida, è difficile. Dobbiamo lavorare bene in settimana e penso che faremo una bella partita.