La Roma c’è, Verona battuto 3 a 1. A segno Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral. Vetta a soli sei punti

AS ROMA NEWS – Prima giornata del girone di ritorno, all’Olimpico arriva il Verona di Juric che ha la fama di ammazza grandi. Un test importantissimo per la Roma, a caccia di tre punti per smorzare le polemiche di questi giorni.

Paulo Fonseca continua a essere al centro delle voci di mercato, e oggi punta a vincere per allontanare lo spettro di Allegri e per tenere la squadra in piena corsa per la Champions. Partita difficile e da seguire con particolare attenzione. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto del match.

ROMA-VERONA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma vince nettamente la sfida contro il Verona: la gara termina 3 a 1 e non è mai stata in discussione. I giallorossi decidono il match nel giro di dieci minuti, dove vanno a segno Mancini, Mkhitaryan e Mayoral. Nella ripresa segna Colley per i veneti, ma la partita resta in controllo totale della Roma, che con questi tre punti torna al terzo posto, a soli sei punti dal Milan capolista.

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – OCCASIONE VERONA: Lasagna lanciato in profondità calcia col sinistro a incrociare, non inquadrando la porta di poco.

85′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: dentro Bruno Peres, Diawara e Carles Perez, fuori Karsdorp, Veretout e Mayoral.

82′ – La Roma continua a sbagliare troppe potenziali occasioni da gol in questo secondo tempo. Poca lucidità nell’ultima giocata.

80′ – CAMBIO VERONA: fuori Ceccherini, dentro Udogie.

78′ – Verona che appare un po’ stanco, la Roma decide di tenere palla per spezzare il ritmo dei veneti.

70′ – CAMBIO ROMA: fuori Villar, dentro Cristante.

66′ – OCCASIONE ROMA! Ripartenza di Spinazzola, palla al limite per Veretout che col sinistro impegna Silvestri, che salva coi piedi!

65′ – Il Verona ora spinge sull’acceleratore, rinfrancato dal gol di Colley che ha riacceso le speranze dei veneti. La Roma non deve perdere la lucidità.

61′ – GOL DEL VERONA. Segna Colley di testa, ben appostato sul secondo palo dopo un cross dalla destra. Ma stavolta la difesa giallorossa era schierata male.

58′ – OCCASIONE ROMA! Ripartenza micidiale di Pellegrini, assist al bacio per Spinazzola che tutto solo si fa parare il destro da Silvestri!

57′ – TRIPLO CAMBIO VERONA: dentro Colley, Bessa e Di Marco. Fuori Ilic, Zaccagni e Faraoni.

55′ – La Roma è ripartita con la stessa cattiveria e concentrazione, per ora il Verona non è mai stato pericoloso ma anzi rischia di prendere il quarto gol sulle ripartenze giallorosse.

54′ – OCCASIONE ROMA! Bella azione, Pellegrini per Mkhitaryan che lancia Veretout in porta, il francese contrastato da Tameze riesce a calciare con la punta mandando alto di poco!

50′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini recupera un gran pallone sulla trequarti, si accentra e poi serve Spinazzola che prova il destro: palla che esce di poco.

48′ – Spinazzola va via bene a sinistra e mette un bel cross a centro area, stacca Mayoral ma di testa manda alto.

46′ – Si riparte. Nel Verona dentro Lasagna, fuori Kalinic. Nessun cambio nella Roma.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui un gran primo tempo della Roma, avanti di tre gol sul Verona. Dopo un avvio a rilento del match, i giallorossi sbloccano la gara con un colpo di testa di Mancini. Poi si scatenano Mkhitaryan e Borja Mayoral. Ora servirà concentrazione massima per mantenere il vantaggio per tutto il secondo tempo. Due note stonate: l’infortunio di Smalling e l’ammonizione di Pellegrini, che salterà la gara contro la Juve.

38′ – Ammonito Kumbulla per un fallo su Ilic.

36′ – Il Verona fatica a reagire, la Roma è in controllo totale del match.

32′ – OCCASIONE ROMA! Veretout lancia Mkhitaryan che sfida tre difensori, si sposta la palla sul sinistro e calcia in porta: la palla termina sopra la traversa.

29′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! BORJA MAYORAL!!! Gran bolide al volo di Pellegrini, Silvestri non trattiene e Mayoral come un falco si avventa sul pallone per il gol del tre a zero! La Roma è spietata stasera!

23′ – Ammonito Faraoni per un fallo su Mkhitaryan.

22′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! MKHITARYAN! Ripartenza Roma, Mayoral salta Silvestri in uscita, il giocatore tutto spostato a sinistra serve l’armeno che spara un missile sul primo palo, spiazzando il rientrante Silvestri! Che uno-due della Roma, micidiale!

20′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! MANCINI! Calcio d’angolo di Pellegrini, palla che arriva sulla testa del difensore che colpisce di testa, la palla filtra in mezzo a un nugolo di giocatori e sorprende Silvestri!!

19′ – OCCASIONE ROMA! Borja Mayoral lanciato verso l’area punta il diretto avversario, si allarga a destra e calcia in diagonale: palla leggermente deviata sull’esterno della rete!

17′ – Ammonito Pellegrini per un fallo a centrocampo. Era diffidato, salterà Juventus-Roma.

12′ – CAMBIO ROMA: Smalling non ce la fa, dentro Kumbulla.

11′ – Problema muscolare per Smalling: si scalda Kumbulla.

10′ – Partita che si gioca prevalentemente a centrocampo, per ora le due squadre faticano a creare gioco. Match duro, molti falli sulla metà campo.

5′ – Primi cinque minuti a ritmi alti, ma per ora sono fasi di studio.

0′ – Fischia Piccinini, comincia Roma-Verona!

ROMA-VERONA, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma annuncia la sua formazione titolare con un tweet che riportiamo di seguito.

Ore 19:40 – Ufficiale anche la formazione del Verona, questo l’undici scelto da Juric: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic.

Ore 19:23 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Dopo la pioggia di questa mattina, il tempo ora non promette precipitazioni. Il campo è in buone condizioni. Tra poco le scelte di formazione dei due allenatori.

ROMA-VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Kumbulla, Cristante, Santon, Diawara, Calafiori, Pastore, Carles Perez.

All.: Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

A disp.: Berardi, Pandur, Lovato, Udogie, Cetin, Dimarco, Amione, Bessa, Terracciano, Lasagna, Colley.

All.: Juric.

Arbitro: Piccinini; Guardalinee: Paganessi – Villa; IV uomo: Giua; VAR: Guida; Avar: Lo Cicero.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini